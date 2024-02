Dia D no Mutirão de Combate ao Aedes Aegypti em Varginha será neste sábado

Parque Rinald, Corredor São José e Jardim Áurea, além do Fumacê do Jardim Corcetti.

Foto: Prefeitura de Varginha

Neste sábado (24), a Prefeitura de Varginha realizará um Mutirão de Combate ao Aedes Aegypti, mosquito transmissor de doenças como dengue, chikungunya e zika. Essa ação faz parte das atividades programadas para o Dia D da Dengue.

As atividades incluirão vistorias e carreatas nos bairros Parque Rinaldo Corredor São José e Jardim Áurea, além do Fumacê do Jardim Corcetti. A concentração está marcada para ocorrer na quadra do Corcetti das 9h às 10h.

Durante o mutirão serão recolhidos os objetos inservíveis que podem servir de criadouro para o mosquito como pneus, garrafas, latas, entre outros. Eles devem ser disponibilizados pelos moradores nas calçadas para o recolhimento.

A iniciativa visa mobilizar a população e intensificar as ações de prevenção, conscientização e eliminação de focos do mosquito, reforçando a importância da participação de todos no combate ao Aedes Aegypti. O engajamento da comunidade é fundamental para evitar a proliferação dessas doenças transmitidas pelo mosquito.

Fonte: Redação CSul