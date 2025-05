Dia D contra a Gripe movimenta Varginha e região

Nos 50 municípios da área de atuação da SRS Varginha, mais de 230 escolas aderiram à estratégia de Vacinação nas escolas, que teve início em 1/4 e se estenderá até 31/5.

Foto: SES-MG

O sábado, dia 10/05, foi marcado por grande movimentação nos municípios da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Varginha. Dos 50 municípios SRS, 42 realizaram o Dia D de Vacinação contra a Gripe, ação que ocorreu em todo o Estado, com o objetivo de ampliar o acesso da população às vacinas e promover proteção à população antes do inverno, período de maior circulação dos vírus respiratórios. Mais de 700 municípios mineiros aderiram à iniciativa.

Tendo como meta vacinar 90% do público-alvo — ou seja, mais de 9,4 milhões de pessoas no estado, a campanha teve início no dia 7/4 em todos os municípios mineiros, e é uma iniciativa do Governo de Minas, em parceria com o Ministério da Saúde. Em 28/4, a vacinação contra a Influenza foi ampliada para toda a população com 6 meses de idade ou mais.

Saldo do Dia D

Varginha foi um dos 42 municípios que realizaram o Dia D em 10/5, e contabilizou um total de 3.762 doses de vacina contra a Influenza aplicadas na ação. No total, mais de 4 mil pessoas tiveram seus cartões atualizados no Dia D, no município. Do total de doses aplicadas, 428 foram aplicadas no Vacimóvel, que estava estacionado no calçadão do Centro da Cidade.

Lambari também foi um dos municípios que utilizou o Vacimóvel no Dia D, contabilizando 271 doses aplicadas no veículo. O Vacimóvel utilizado por Lambari foi adquirido via Consórcio de Saúde (CIS-Circuito das Águas), do qual o município faz parte.

O superintendente regional de Saúde de Varginha, Luiz Paulo Riceputi Alcântara, juntamente com a coordenadora do Núcleo de Vigilância Epidemiológica da SRS Varginha, Monique Borsato Silva Filardi, estiveram no Calçadão, em Varginha, acompanhando o Dia D. Segundo Monique, este reforço na busca pelo cidadão, conquistada com a utilização dos Vacimóveis, faz a diferença quando se fala em proteção.

Além do Dia D, Saúde e Educação se uniram em mais uma iniciativa em prol da atualização das cadernetas de vacina, com foco em professores, funcionários e alunos da educação infantil, ensino fundamental e médio. Nos 50 municípios da área de atuação da SRS Varginha, mais de 230 escolas aderiram à estratégia de Vacinação nas escolas, que teve início em 1/4 e se estenderá até 31/5.

Fonte: SES-MG