Desafio 15 dias Varginha começou nesta segunda-feira

Foto: Prefeitura de Varginha

O #DESAFIO15DIASVARGINHA começa oficialmente nesta segunda-feira, dando início a uma jornada de 15 dias de incentivo à prática de atividades físicas e adoção de hábitos saudáveis. O projeto é uma iniciativa da Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEMEL), e tem como objetivo melhorar a qualidade de vida da população por meio do movimento e da conscientização sobre a importância da atividade física.

As atividades serão realizadas na SEMEL, com uma programação diversificada que inclui aulas coletivas conduzidas por profissionais qualificados. A proposta é oferecer uma experiência dinâmica e acessível a todos os participantes, independentemente do nível de condicionamento físico.

No último sábado, foram realizadas as avaliações físicas no Ginásio da Estação Cidadania – Santa Maria. Os testes permitiram que os participantes obtivessem um diagnóstico inicial de sua condição física, auxiliando no acompanhamento do progresso ao longo do desafio.

No entanto, aqueles que não puderam comparecer à avaliação física ainda podem participar normalmente das atividades na SEMEL. O mais importante é dar o primeiro passo e aproveitar essa oportunidade de iniciar ou reforçar um estilo de vida mais ativo e saudável.

As inscrições seguem abertas para quem deseja ingressar no desafio. Os interessados podem se inscrever pelo link: https://forms.gle/K1zgH5LDpwFEssS2A e acompanhar as novidades pelo grupo oficial no WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/Ja8Wny7lCTuF19kBjJYsre.

O #DESAFIO15DIASVARGINHA promete ser um marco na promoção da saúde e bem-estar na cidade, reunindo participantes de diferentes perfis em um ambiente motivador e inclusivo. A SEMEL reforça o convite para que todos participem e aproveitem essa experiência transformadora.

Fonte: Prefeitura de Varginha