Desafio 15 dias termina com resultados positivos em Varginha

Evento contou com aulas dinâmicas e treinos ministrados por professores e técnicos da SEMEL, além da participação de parceiros que contribuíram para o sucesso desta edição.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (SEMEL), promoveu mais uma edição do Desafio 15 Dias, consolidando-se como um dos eventos mais aguardados do município. Com grande adesão do público, o evento contou com aulas dinâmicas e treinos ministrados por professores e técnicos da SEMEL, além da participação de parceiros que contribuíram para o sucesso desta edição.

Durante o desafio, além das aulas promovidas pela SEMEL, os participantes tiveram a oportunidade de participar de caminhadas, incentivando hábitos saudáveis e a prática regular de atividades físicas. Como forma de reconhecimento, aqueles que cumpriram todas as etapas receberam medalhas e encerraram a jornada com uma aula especial de hidroginástica, proporcionando um momento de descontração e bem-estar.

Os professores e organizadores celebraram o resultado positivo do evento e já estão planejando novas edições, reforçando o compromisso da SEMEL em incentivar a prática esportiva e a qualidade de vida da população.

Fonte: Prefeitura de Varginha