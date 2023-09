Deputado Professor Cleiton vota NÃO ao Projeto de Lei que aumentará impostos em Minas Gerais; PL é aprovado por maioria dos deputados da ALMG

A proposta foi aprovada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) por 31 votos favoráveis e 27 contrários, sendo um deles, do deputado Professor Cleiton.

Foto: Guilherme Dardanhan/ALMG

O deputado estadual Professor Cleiton (PV) votou, nesta terça-feira (29), contra o Projeto de Lei 1.295/23, de autoria do governador Romeu Zema (NOVO), que eleva em dois pontos percentuais a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre produtos considerados supérfluos. A proposta foi aprovada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) por 31 votos favoráveis e 27 contrários, sendo um deles, do deputado Professor Cleiton.

O projeto prevê, entre outros, aumento na alíquota de produtos como cerveja, refrigerante, cigarros, bebidas hidrotônicas e energéticas, perfumes, alimentos para atletas, telefones celulares e smartphones, equipamentos de pesca esportiva, etc.

Para o deputado, a aprovação do projeto é uma “covardia” com o povo mineiro. “Nunca serei a favor de um projeto que irá prejudicar, diretamente, o povo mineiro. Aumentar impostos em Minas Gerais não trará nenhum benefício à população” – afirmou Professor Cleiton.

Em fala no Plenário da Assembleia de Minas, Professor Cleiton levou alguns produtos que sofrerão aumentos com a aprovação do Projeto de Lei. O parlamentar apontou, também, aquilo que ele chamou de incoerência por parte do governo de Minas Gerais. “Esse Projeto de Lei prejudica milhares de mineiros, mas beneficia uma pequena classe de empresários milionários de nosso Estado, como, por exemplo, os donos das locadoras de veículos” (lembrando que o governador Romeu Zema concedeu isenção fiscal às locadoras de veículos de Minas Gerais).

“Perdemos uma batalha, mas a luta segue!” – finalizou o deputado.

Fonte: Assessoria Deputado Professor Cleiton