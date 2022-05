Deputado Odair Cunha destina 2,5 milhões para saúde de Varginha

Em visita ao CSul, Odair disse que 1,5 milhão serão para o Hospital Bom Pastor e 1 milhão para a construção do centro de convivência para pessoas especiais.

Redação CSul / Foto: CSul

Na manhã desta segunda-feira (23), o Deputado Federal Odair Cunha (PT), visitou a redação do CSul, acompanhado dos assessores Rogério Bueno e Paula Andréa. Na pauta, Odair comentou sobre a situação financeira atual dos brasileiros, além de destacar destinações de verbas para o Hospital Bom Pastor e o projeto de construção de um Centro de Convivência para pessoas especiais.

Durante o bate papo, Cunha ainda destacou que, participaria de uma reunião com o Prefeito Vérdi Melo nesta segunda-feira, para mencionar a destinação das verbas, que deverão contribuir para a melhora nos serviços de saúde pública.

“Estou destinando 2,5 milhões para a saúde do município; este é o primeiro recurso que espero destinar à Varginha neste ano. Dessa verba, 1,5 milhão serão para o Hospital Bom Pastor e um milhão para a construção do centro de convivência”, destacou o deputado.

De acordo com Odair, o projeto voltado para pessoas especiais foi apresentado para ele há cerca de um ano atrás e tem como principal objetivo capacitar pessoas para o mercado de trabalho.

“É de conhecimento publico que as grandes empresas devem destinar uma parte das vagas para estas pessoas. Portanto, o principal objetivo é capacita-las para ocuparem boas vagas”.

Já a destinação para o Hospital Bom Pastor deverá custear a aquisição de novos equipamentos.

Sobre Odair Cunha

Odair Cunha é formado em Direito e deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais. Viveu sua infância e adolescência em Boa Esperança. Iniciou sua militância política em 1999 e foi eleito deputado federal pela primeira vez em 2002.

Cunha atuou como Terceiro-Secretário da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados; foi vice-líder do Governo na Câmara e no Congresso Nacional; presidente da Comissão Especial destinada a debater a gestão do Funcafé; membro titular das Comissões Especiais da Reforma Tributária e de Políticas Públicas para a Juventude, relator da Medida Provisória que criou o Programa Bolsa Família, entre outras atribuições.

*Com informações PT.org