Deputado Estadual Professor Cleiton visita CSul; parlamentar falou sobre atuação em Varginha, mudança de partido e demais assuntos

Redação CSul/Fotos: Redação CSul

Na tarde da última sexta-feira (1°), o deputado estadual Professor Cleiton (PV), esteve em Varginha. Na ocasião, o parlamentar cumpriu sua agenda com importantes compromissos na cidade, onde também realizou uma breve visita à redação do Jornal Correio do Sul. Acompanhado de seu assessor, Rogério Bueno, o deputado participou de uma boa conversa com diretores e redatores.





Na pauta, Professor Cleiton mencionou o início de sua trajetória como deputado e relembrou tópicos como a Emenda 106, de sua autoria, na qual visa o tombamento dos Lagos de Furnas e Peixoto; a estrutura das redes de ensino estaduais em Varginha, onde o deputado, através de emendas parlamentares repassou, por duas vezes, recursos a todas escolas da cidade; além de outras bandeiras de seu mandato, como por exemplo, a luta pelos servidores públicos.

À educação de Varginha, o deputado ressaltou que, o abismo entre a rede pública e privada sempre foram motivo de incômodo, portanto o mesmo destacou o empenho em minimizar essas questões. “Me refiro as diferenças no ponto de vista material e estrutural. Conseguimos ajudar todas as unidades de ensino estadual duas vezes na cidade”.

Na ocasião, Professor Cleiton elogiou os profissionais da educação e comentou sobre o ensino no município. “Varginha é um ponto fora da curva. Os professores aqui possuem uma qualificação excepcional”.

Ações do deputado para Varginha

Desde o início de seu mandato, Professor Cleiton destinou mais de R$ 8 milhões para Varginha frutos de emendas parlamentares. Destaques para a UTI Pediátrica ao Hospital Regional, em parceria com o Senador Carlos Viana; a Base de Segurança Móvel à Polícia Militar – instalada no Centro da cidade – e, também, as várias doações às instituições carentes do município.

Outras bandeiras do deputado

Professor Cleiton é Mestre em História e deputado estadual em Minas Gerais. Educação, turismo, defesa dos Lagos de Furnas e Peixoto, inclusão digital, Direitos das Pessoas com Deficiência e dos servidores públicos são suas principais bandeiras de mandato. Também foi vice-presidente da CPI da Cemig, na qual investigou e descobriu milhares de irregularidades administrativas no interior da estatal mineira.

Recentemente, Professor Cleiton deixou o PSB e se filiou ao PV. Segundo o deputado, a mudança faz parte de uma questão política normal. Ainda conforme ele, a escolha pelo PV partiu, principalmente, pelos valores do partido. De acordo com Professor Cleiton, o Partido Verde tem, entre outros, a questão ambiental e a juventude como algumas de suas diretrizes, o que se encaixa com os valores do deputado.