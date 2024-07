Deputado estadual Professor Cleiton segue buscando medidas contra os novos pedágios no Sul de Minas

EPR Vias do Café inicia serviços às 0h desta sexta-feira

Foto: Sarah Torres / ALMG

A partir desta sexta-feira, 26/07, começará a ser cobrado aquele que é considerado o pedágio mais caro do Brasil proporcionalmente. A nova praça, que irá ligar Varginha à rodovia Fernão Dias, terá taxa de R$14,30 para veículos de passeio. Vale ressaltar que o trecho, conhecido como Lote 3, abrange, ainda, as rodovias MGC-491, MGC-369, MGC-167, BR-146, BR-265, LMG-863.

O deputado estadual Professor Cleiton (PV), é um dos parlamentares contrários aos valores exorbitantes das novas praças de pedágios. Há mais de um ano, o deputado vem buscando meios para amenizar tal situação ao povo mineiro. É importante destacar que a instalação das novas praças de pedágios nas rodovias de Minas Gerais foi uma medida administrativa direta do governador Romeu Zema, não passando pela apreciação dos deputados na Assembleia de Minas.

“Não somos contra a instalação dos novos pedágios, mas, sim, dos valores absurdos. Na rodovia Fernão Dias, por exemplo, são valores totalmente acessíveis. A concessão, realizada pelo governo de Minas, é um tapa na cara do povo mineiro – que tanto precisa se deslocar pelas estradas mineiras, seja para trabalhar, estudar e outros. Na ALMG, apresentamos projetos para amenizar o prejuízo à população, no entanto, o governo Zema vetou todos. Prova que o Executivo mineiro é contra seu próprio povo” – disse o deputado.

Irregularidades na licitação e reunião no Ministério Público Federal

No último dia 29 de abril, o deputado Professor Cleiton se reuniu com o procurador-chefe do Ministério Público Federal, Carlos Henrique Dumont, para apresentar uma representação visando apurar as ilegalidades da licitação que aconteceu para implantação dos novos pedágios nas rodovias mineiras.

Além disso, a representação visou, também, pedir providências do Ministério Público Federal acerca dos preços abusivos que estão e serão cobrados nesses pedágios. Segundo o parlamentar, o objetivo é que o Ministério Público suspenda essa licitação e, consequentemente, as cobranças abusivas.

Possibilidade de abertura de CPI, ação popular e denúncia na concessão dos novos pedágios

O deputado Professor Cleiton também está coletando assinaturas na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para abertura de uma CPI dos pedágios. De acordo com ele, o intuito da CPI é investigar eventual dano aos cofres públicos devido aos preços exorbitantes dos novos pedágios.

Professor Cleiton também apresentou uma ação popular contra a concessão realizada pelo governo de Minas e a EPR Vias do Café – concessionária que irá administrar as rodovias mineiras pelos próximos anos.

Por fim, segundo o deputado Professor Cleiton, conforme o Ministério Público Federal, uma denúncia relata que agentes do governo “fizeram uso dos seus cargos para beneficiar um grupo empresarial cujo os representantes receberam informações privilegiadas e, ainda, tiveram a benesse de firmar um contrato que atendia plenamente seus interesses financeiros e comerciais, mas que em nada atendeu ao interesse público”.

Fonte: Assessoria de Imprensa Deputado Professor Cleiton