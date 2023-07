Deputado estadual Professor Cleiton destina R$ 400 mil ao Hospital Regional

Foto: Guilherme Dardanhan/ALMG

O Hospital Regional do Sul de Minas, localizado em Varginha, foi contemplado com mais uma emenda parlamentar do deputado estadual Professor Cleiton (PV). Grande parceiro da instituição desde o início de seu mandato, Professor Cleiton destinou, desta vez, R$400 mil ao hospital para compra de novos equipamentos.

O recurso, é mais uma ação priorizando a área da saúde em Varginha e região, segundo o deputado. “Sabemos da importância de fomentar políticas públicas na área da saúde. Desde o início de meu primeiro mandato, em 2019, sempre procurei colaborar com o Hospital Regional, instituição de suma importância para Varginha e todo Sul de Minas que está comemorando 100 anos de existência. Ao todo, já destinamos quase R$ 2 milhões em emendas parlamentares ao hospital, isso sem contar, a construção da UTI Pediátrica, essa que digo ser a maior conquista do meu trabalho como deputado” – destacou o deputado.

A emenda, fruto da ação parlamentar do deputado Professor Cleiton, também contou com a parceria dos vereadores Apoliano Rios, Carlinho da Padaria, Cristovão, Dr. Lucas, Professor Rodrigo Naves, Reginaldo Tristão e Zilda Silva; além deles, vale ressaltar, também, a participação do deputado federal Odair Cunha.

“Varginha é uma cidade prioritária. É a minha cidade. Enquanto deputado, quero deixar um legado positivo ao município. Nas últimas eleições, tive uma votação expressiva aqui e quero honrar, não somente meus eleitores, mas também aqueles que não votaram em mim, pois trabalhamos pela população mineira em geral” – enfatizou o parlamentar.

Fonte: Assessoria de Comunicação Deputado Estadual Professor Cleiton