Departamento de Trânsito revitaliza sinalizações urbanas de Varginha

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio do Departamento Municipal de Trânsito – Demutran, alerta as pessoas que forem passar pela Av. Alberto Petrin, no Bairro Vale dos Coqueiros, pois a sinalização no solo foi feita para aumentar a visibilidade dos condutores de veículos e pedestres propiciando mais segurança a todos.

A Prefeitura também informa que em diversos locais da cidade a sinalização horizontal está sendo revitalizada. O trabalho é executado à noite e de madrugada para não atrapalhar o tráfego. Sendo assim, os condutores de veículos devem redobrar a atenção ao transitaram principalmente à noite quando as equipes estão trabalhando.

Fonte: Prefeitura de Varginha