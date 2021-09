Departamento de Pesquisa do Unis cria índice de inflação geral para Varginha

Este indicador é o IMPC – Índice Municipal de Preços ao Consumidor. Ele foi desenvolvido tendo como base outros indicadores de inflação que são aplicados nas principais regiões metropolitanas do Brasil, sendo calculado mensalmente.

O Departamento de Pesquisa do Grupo Unis, em parceria com o Grupo de Estudos Econômicos do Sul de Minas Gerais (GEESUL) e o Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional acabam de implementar um indicador para medir a inflação geral na cidade de Varginha.

O IMPC é composto por 5 grandes grupos, sendo eles: alimentação, habitação (gastos residenciais e pessoais), transporte, educação e comunicação. Tais grupos são divididos em 11 subgrupos com 44 bens e serviços e totalizando 503 preços coletados entre diferentes tipos, marcas e locais.

O resultado do IMPC, referente ao mês de agosto, demonstrou que houve uma inflação de 1,11% neste mês. Essa alta foi ocasionada pelos aumentos nos grupos de transporte (2,98%), alimentação (1,30%) e habitação (0,36%).

No grupo de transporte os destaques de alta foram o etanol (6,40%) e a gasolina (4,35%). No grupo alimentação os destaques de alta foram banana (19,59%), cebola (17,31%) e carne de frango (11,98%). As principais quedas de preços neste grupo foram tomate (-18,12%), batata (-2,37%) e carne suína (-2,29%). Já no grupo de habitação as maiores altas foram na energia elétrica (3,34%) e itens de limpeza em geral (2,87%).

Este projeto do Departamento de Pesquisa do Unis permite com que a cidade de Varginha passe a contar com dois importantes indicadores de preços: o Índice da Cesta Básica (ICB) já calculado desde 2018 e cujo foco são os produtos componentes da cesta básica nacional de alimentos; e agora o IMPC que mensura um conjunto maior de bens e serviços destinados ao consumidor. Tais indicadores são importantes para auxiliar as pessoas, os gestores públicos e os empresários em suas ações e decisões.

Fonte: Ascom Grupo Unis/Foto: Renato Araujo/Agência Brasília