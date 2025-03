Dennis DJ e Léo Santana desembarcaram no Aeroporto de Varginha no Carnaval

Foto: Prefeitura de Varginha

Durante o feriado de Carnaval, o Aeroporto Major Brigadeiro Trompowsky, em Varginha, recebeu dois grandes nomes da música brasileira: Dennis DJ e Léo Santana. Os artistas desembarcaram na cidade para realizar shows na região, atraindo uma multidão de fãs de diversas cidades vizinhas. Embora as apresentações não tenham ocorrido em Varginha, o município se destacou como ponto estratégico de chegada e recepção dos artistas.

A Secretaria Municipal de Turismo, responsável pela administração do aeroporto, organizou a recepção e reforçou a importância do novo terminal para o desenvolvimento regional. A pasta tem se empenhado em posicionar Varginha como um polo turístico, investindo na infraestrutura para grandes eventos e incentivando o crescimento do fluxo de visitantes no Sul de Minas.

Mesmo sem sediar os shows, a passagem dos artistas movimentou a economia local, beneficiando setores como comércio, hotelaria e serviços, além de fortalecer a visibilidade da cidade no cenário cultural. Dennis DJ e Léo Santana seguiram para suas apresentações em municípios vizinhos, mas sua chegada ao aeroporto de Varginha marcou um dos momentos mais emblemáticos do Carnaval, evidenciando o potencial da cidade para receber grandes atrações.

A Secretaria de Turismo segue intensificando suas ações de promoção da cidade e da região, com o objetivo de atrair mais eventos e visitantes, consolidando Varginha como um destino estratégico para o turismo e o entretenimento no Sul de Minas.

Fonte: Prefeitura de Varginha