Dengue, Zika e Chikungunya: Sinais e Sintomas

A precocidade no diagnóstico das doenças e na detecção de sinais de alarme, que indicam evolução desfavorável, assim como a instituição de tratamento adequado, são fundamentais.

Foto: Raul Santana / Fiocruz

Atualmente as três arboviroses de maior importância para a saúde pública são a Dengue, Chikungunya e Zika vírus, sendo estas capazes de serem transmitidas pelos mesmos insetos vetores, o Aedes aegypti e o Aedes albopictus.

No Brasil, tem sido notificadas diversas epidemias, principalmente de Dengue, há vários anos, e mais recentemente de Chikungunya e Zika vírus, e as mesmas demonstram a presença desses vetores em diferentes regiões do país, mostrando o seu grande potencial de adaptação e dispersão. Isto ocorre principalmente pelas condições climáticas, que favorecem a proliferação desses vetores.

A ausência de informações precisas para cada caso, acessível em larga escala, ainda representa um gargalo para o entendimento da epidemiologia desses agravos. Assim sendo, abaixo, algumas questões informativas:

DENGUE: os sintomas clínicos da infecção por dengue se iniciam após o período de incubação de 3 a 7 dias. A primeira fase se caracteriza por febre, seguindo-se o período crítico de defervescência e, por fim, a fase de recuperação. Em geral, a febre observada na fase inicial está acima de 38ºC e os pacientes se queixam de cefaleia retro orbitária, vômito, náuseas, diarreia, mialgia, dores articulares e prostração. Podem ser observados fígado palpável e manifestações brandas de eventos hemorrágicos, tais como hematomas, sangramentos em sítios de punção venosa e petéquias distribuídas em extremidades, face e axilas. Nas crianças, a febre é mais elevada, e os sintomas são mais brandos. A ocorrência de uma enfermidade febril inespecífica e de curta duração, cursando com faringite, rinite, tosse branda e febre baixa, é mais comum em lactentes e crianças pré-escolares.

CHIKUNGUNYA: possui três fases, a aguda, a subaguda e a crônica, sendo que seus sinais e sintomas se apresentam de forma mais intensa entre as crianças e os idosos, embora atinja indivíduos de qualquer idade ou sexo, podendo ser assintomática e de infecção dificilmente fatal. Possui evolução trifásica e apresenta a fase aguda de início súbito, sintomas que se manifestam com febre alta, exantema e artralgia, atingindo principalmente as pequenas e grandes articulações, podendo progredir a uma fase subaguda, caracterizada pelo agravamento das artralgias. Em alguns casos, onde a doença evoluiu para poliartralgia em um processo crônico, foi observada a condição de incapacidade de movimentos que variou de semanas a anos. Pode apresentar sintomatologia que varia de febre elevada, persistindo de dias a semanas, cefaleia, calafrios, dor nas costas, artralgia, mialgia, náuseas e vômitos.

ZIKA VÍRUS: é bastante relacionado à Febre Amarela e à Dengue, por também ser transmitido pelo Aedes aegypti e causar febre. Tem causado doença febril, acompanhada por discreta ocorrência de outros sintomas gerais, tais como cefaleia, exantema, mal-estar, edema e dores articulares, por vezes intensas. Os sintomas incluem artralgia, edema de extremidades, febre baixa, dores de cabeça, dor retro orbitária sem conjuntivite purulenta, vertigem, mialgia e distúrbio digestivo.

Fonte: Leandro Nascimento – Engenheiro de Segurança do Trabalho / Prefeitura de Varginha