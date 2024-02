Dengue é o assunto do início do Programa Municipal de Educação Ambiental em Varginha

A equipe da SEMEA visitou duas escolas para apresentar Palestra sobre a Dengue

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMEA –, informa iniciou o Programa Municipal de Educação Ambiental na última semana. A equipe da SEMEA visitou duas escolas para apresentar Palestra sobre a Dengue, sendo essa mais uma ação de combate à doença no município.

Na Escola Estadual Gabriel Penha de Paiva, na Vila Paiva, as palestras foram realizadas para os alunos e professores dos 6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental.

Na Escola Estadual Professor Fábio Salles, que se localiza no bairro Canaã onde está tendo o maior número de casos de dengue na cidade neste momento, foram atendidos todos os alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.

Para agendamento de palestras nas escolas e também em outras instituições é só entrar em contato com o Setor de Educação Ambiental da SEMEA pelo telefone (35) 3690-2529.

Fonte: Prefeitura de Varginha