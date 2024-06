Delegada Geny Rodrigues Azevedo recebe comenda do Mérito Legislativo Municipal

Cerimônia contou com a presença de autoridades da segurança pública, amigos e colegas de trabalho; Delegada recebeu a honraria das mãos da vereadora Zilda Silva, propositora da homenagem.

Foto: Câmara Municipal de Varginha

A Delegada Titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Varginha, Geny Rodrigues Azevedo, foi agraciada com a Comenda do Mérito Legislativo Municipal, na última quinta-feira (20), na Câmara Municipal de Varginha.

Em uma cerimônia que contou com a presença de autoridades da segurança pública, amigos e colegas de trabalho, a delegada recebeu a honraria das mãos da vereadora Zilda Silva, propositora da homenagem. “Essa é a terceira vez que homenageio a Dra Geny nesta Casa e sinto-me muito feliz por fazer isso. Ela é uma mulher merecedora e desde que chegou a essa cidade tem enfrentado com muita coragem a luta no combate à violência contra as mulheres. Estou muito orgulhosa de entregar o devido reconhecimento que você merece, minha amiga”, disse a vereadora Zilda Silva.

A comandante do 24º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Bianca Grossi também fez questão de enaltecer o trabalho desempenhado pela Dra. Geny “Eu acompanho o trabalho da delegada há bastante tempo e vejo que vem evoluindo ao longo do tempo. Essa questão da violência doméstica é muito complexa e a gente sabe que a carga que está sobre os ombros da Dra Geny e da equipe dela é muito grande, mas ela não desanima. Fico muito feliz de poder participar dessa homenagem”, disse a comandante.

Também fizeram uso da fala, o presidente da sessão solene, vereador Professor Rodrigo Naves e o delegado da Polícia Civil, Dr. Gustavo Gomes, que representou os colegas de trabalho da homenageada.

“Essa honraria que recebo hoje trouxe mais cor e mais vitalidade ao meu trabalho e, com certeza, fortalecerá meu trabalho na Polícia Civil de Varginha”, concluiu a delegada.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha