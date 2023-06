Delegação do Grupo Unis marca presença no VIII Congresso Internacional da Rede ACINNET na Argentina

A próxima edição do Congresso Internacional da Rede ACINNET já está confirmada para acontecer em 2024, no Brasil, no Rio de Janeiro

Nos dias 15 e 16 de junho, o VIII Congresso Internacional da Rede ACINNET reuniu delegações de professores, acadêmicos e profissionais da educação e de diversas áreas do conhecimento, de oito países diferentes, na cidade de Buenos Aires, na Argentina, para uma programação de atividades diversas em torno do tema: “Educação para o Desenv olvimento Sustentável: Transformação, Inovação e Boas Práticas”.

O Grupo Unis marcou presença em mais uma edição do Congresso da ACINNET, representado pelo Presidente da FEPESMIG, Prof. Luiz Carlos Vieira Guedes; pelo Reitor do Unis, Prof. Felipe Flausino; pelo Vice-Reitor, Prof. Ricardo Morais Pereira; pelo Coordenador Acadêmico, Prof. Rodrigo Faria; e pela Coordenadora de Relações Internacionais do Unis, Profa. Ana Amélia Furtado de Oliveira.

“A cooperação internacional já é uma marca da cultura do Grupo Unis, pois acreditamos muito na força que essa construção coletiva pode trazer para o nosso desenvolvimento regional, bem como para a abertura de horizontes de oportunidades para nossos alunos e futuros profissionais. Mais uma vez nos sentimos honrados em fazer parte da construção deste Congresso Internacional da ACINNET, que nesta edição veio para reforçar a importância de pensarmos juntos o desenvolvimento da educação através de novos horizontes, como uma verdadeira ferramenta de transformação de realidades através de novas práticas que precisamos refletir e adotar em nossas organizações”, comentou o Reitor do Unis, Prof. Felipe Flausino.

Organizado pelo Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios (IUEAN) e pela Universidad de la Marina Mercante (UdeMM), o VIII Congresso da ACINNET recebeu delegações da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Espanha, México, Paraguai e Portugal, reunindo profissionais de áreas diversas em torno de discussões envolvendo segmentos de negócios, educação, engenharia e ciências jurídicas.

“Nesta edição do Congresso da ACINNET pudemos acompanhar e refletir sobre importantes debates em áreas cada vez mais relevantes para o nosso meio educacional, como o papel da universidade na sociedade, a gestão da educação universitária em novos ambientes e o estado atual da educação universitária e perspectivas para o futuro. É de grande valor para nós do Unis poder compartilhar das experiências internacionais trazidas pelos membros da Rede ACINNET, em busca de promovermos uma educação cada dia mais emancipadora e transformadora para a nossa gente”, concluiu o Presidente da FEPESMIG, Prof. Luiz Carlos Vieira Guedes.

Ao longo da programação, o Congresso da ACINNET reuniu os presentes em torno de temas atuais como o desenvolvimento sustentável, a internacionalização das organizações, conhecimento econômico, higiene e segurança ambiental, tecnologia e inovação, política e direito nas esferas nacional e internacional, e muito mais.

A próxima edição do Congresso Internacional da Rede ACINNET já está confirmada para acontecer em 2024, no Brasil, com sede no Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM), na cidade do Rio de Janeiro.

Sobre o Congresso da ACINNET

A ACINNET International Academic Network nasceu em 2014, como uma associação privada, educacional e sem fins lucrativos, formada por instituições de ensino superior da América do Sul, América do Norte e Europa, com o objetivo de facilitar e promover a cooperação internacional.

O Congresso Internacional é o evento científico onde são apresentados os resultados e avanços dos projetos de pesquisa e iniciativas acadêmicas desenvolvidas pelas instituições membros da Rede, e também o cenário onde são realizadas reuniões de gestão entre as equipes técnicas para orientar novos acordos. Por fim, a assembleia de membros ocorre durante o Congresso, sendo o momento em que as mais altas instâncias de cada instituição delineiam questões relacionadas à gestão da Rede ACINNET.

