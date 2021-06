Decreto autoriza apresentações musicais ao vivo em bares e semelhantes em Varginha

Segundo o decreto, as apresentações devem acontecer em área interna. A prefeitura disse, ainda, que todo tipo de atividade deste ramo deverá obedecer o limite máximo de três integrantes por grupo, obedecendo o distanciamento.

Redação CSul/Foto: Reprodução

A Prefeitura de Varginha divulgou nesta quinta-feira (17), um novo decreto que autoriza apresentação musicais ao vivo em bares, lanchonetes, pizzarias, shopping e similares. Todavia, segundo o documento, as apresentações devem acontecer em área interna. A prefeitura disse, ainda, que todo tipo de atividade deste ramo deverá obedecer o limite máximo de três integrantes por grupo, obedecendo o distanciamento.

Ainda segundo a administração municipal, os músicos deverão utilizar máscaras de proteção, com exceção do vocalista. O grupo e/ou cantor, deverão ficar afastado do público por, pelo menos, dois metros de distância. A apresentação musical poderá ser suspensa e o responsável pelo estabelecimento devidamente responsabilizado caso haja aglomerações, inclusive, na porta ou em frente ao estabelecimento, em decorrência de referida apresentação.

Lojas de conveniência só poderão realizar a venda e retirada de mercadorias. Ficando proibido qualquer tipo de apresentação, aglomerações e carros de som na porta ou em frente o estabelecimento.

Em caso de desobediência das determinações estabelecidas no decreto, o proprietário do estabelecimento poderá sofrer punições, tais como, multas, cassação do alvará e, até mesmo, interdições. Em caso de aglomeração, os envolvidos também sofrerão sanções.