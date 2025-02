Daiichi Sankyo inaugura novo centro de distribuição em Varginha

A expectativa é de que este novo empreendimento impulsione o setor farmacêutico local, com uma previsão de faturamento anual de 2 bilhões de reais.

Foto: Redes Sociais / Porto Seco Sul de Minas

Na manhã desta terça-feira, 11 de fevereiro, Varginha se tornou palco de um importante acontecimento para o setor farmacêutico e para a economia local. Foi inaugurado o novo Centro de Distribuição da Daiichi Sankyo Brasil, multinacional farmacêutica com sede no Japão.

A cerimônia, que ocorreu no Porto Seco Sul de Minas, contou com a presença de autoridades locais e representantes da empresa, celebrando o início das operações de uma unidade que promete fortalecer ainda mais a economia regional.

A solenidade de inauguração reuniu diversas figuras importantes, entre elas o Prefeito de Varginha, Leonardo Ciacci, o ex-prefeito Verdi Lúcio Melo, representantes do Invest Minas, da Vigilância Sanitária Municipal (Visa), além de diversos executivos da Daiichi Sankyo, incluindo o CEO da empresa no Brasil.

O novo Centro de Distribuição ocupa uma área de mais de 6 mil metros quadrados no Porto Seco Sul de Minas e foi equipado com tecnologias de ponta para atender às crescentes demandas do mercado farmacêutico. Com um investimento inicial de aproximadamente 15 milhões de reais, a instalação é uma das maiores apostas da Daiichi Sankyo no país.

A inauguração deste centro está alinhada com a estratégia de expansão da empresa no Brasil, com o objetivo de otimizar a logística e aprimorar o escoamento dos produtos farmacêuticos para todas as regiões do país. A unidade deverá gerar cerca de 30 empregos diretos e diversos postos indiretos, representando um importante impulsionamento para o mercado de trabalho local.

O impacto positivo do novo empreendimento também será notável para o setor farmacêutico no estado de Minas Gerais. A expectativa é de que este novo empreendimento impulsione o setor farmacêutico local, com uma previsão de faturamento anual de 2 bilhões de reais.

Redação CSul, com informações de Porto Seco Sul de Minas