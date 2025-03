“Curta Arte Curta” movimenta Varginha neste final de semana

Serão dois dias de exibições gratuitas.

Cerca de 40 cenas curtas de diferentes linguagens artísticas compõem a programação do Curta Arte Curta. O evento chega à sua 19ª edição e acontece no Ponto de Cultura MAZ, em Varginha, nesta sexta-feira (28) e sábado (29), a partir das 20h. O tema desta edição é “Obsessão” e abrange desde teatro até dança.

Um dos grandes destaques deste ano é a “Mostra Acessa”, que celebra a inclusão com a presença de artistas PCDs no palco, evidenciando o compromisso do festival com a cultura acessível e plural. Segundo a organização, os participantes concorrem a 40 prêmios nas mostras competitivas. Entre os participantes confirmados estão o Ballet Marlene Paiva e a Apesul. O evento é realizado por Inez Azze, por meio da Lei Paulo Gustavo Municipal.

