Cursos de saúde do Unis promovem ações em conjunto com a equoterapia

O objetivo é recuperar pacientes com algum comprometimento físico ou mental, utilizando técnicas de equitação.

O curso de Nutrição do Unis, em conjunto com os cursos de Enfermagem, Estética, Educação Física e Fisioterapia, promoveu ações de conscientização para familiares e interessados em contribuir no cuidado de crianças assistidas pela equoterapia, que tem o objetivo de recuperar pacientes com algum comprometimento físico ou mental, utilizando técnicas de equitação.

“O curso de Nutrição trabalhou a Oficina de Sabores, em que promoveu o estímulo aos sentidos: os participantes tiveram seus olhos vendados, a eles foi oferecido um pedaço de uma fruta, os mesmos tinham que adivinhar, qual era, através dos sentidos: tato, olfato, paladar e audição. Após descobrirem qual a fruta, foram estimulados a contar sua experiência sensorial. Em seguida, receberam informações do modo de preparo, consumo e também informações nutricionais. Foram orientados também à prática de Mindful Eating (comer com atenção plena) e quanto a nova classificação dos alimentos de acordo com o Guia Alimentar para a população brasileira a fim de diferenciar alimentos naturais ou minimamente processados, óleos, gorduras e açúcares, processados e ultraprocessados”, informou a Coordenadora de Nutrição, Profa. Érika Pereira.

Para a aluna do segundo período de Nutrição, Maria Moraes, a experiência sensorial é fundamental para melhorar a relação do consumo dos alimentos. “A pessoa consegue se conectar com o que está consumindo, com uma perspectiva diferente, aguçando a curiosidade e melhorando a percepção do paladar”.

Informações de modo de preparo e consumo

Com relação ao consumo de alimentos, é recomendado dar prioridade aos in natura e minimamente processados, pois são capazes de fornecer tudo o que nosso corpo precisa e, acima de tudo, nutrir com qualidade.

“O modo de preparo dos alimentos influencia diretamente na segurança do consumo e no equilíbrio da refeição. Cada alimento tem uma melhor forma para ser preparado, para conseguir aproveitar todos os nutrientes e evitar a perda de alguns no processo. Também, é sempre bom lembrar que é possível aproveitar diversas partes de um alimento, como cascas e talos evitando, assim, o desperdício. Outro ponto a se levar em consideração é a escolha de alimentos industrializados, sempre olhar os rótulos e ler os ingredientes! Muitas vezes o produto engana, uma observação é que sempre o primeiro ingrediente terá em maior quantidade no alimento e assim por diante”, disse a estudante.

Mindful Eating

O termo significa “comer com atenção plena”. Propõe maior foco ao momento presente, busca entender como os mecanismos de fome e de saciedade podem ajudar você a ter uma relação mais consciente com o alimento. “É sobre apreciar, sentir prazer e satisfação com a comida, sugere uma relação mais saudável e consciente, quebrando o padrão de classificação dos alimentos em ‘permitido’ e ‘proibido’, diminuindo aquela sensação de culpa por comer ‘besteira’, pois nenhum alimento por si só tem a capacidade de fazer bem ou mal ao nosso corpo, pois depende da quantidade e frequência da ingestão”, complementa Maria.

Nova classificação dos alimentos

De acordo com o Guia Alimentar para a população brasileira, há quatro grupos de alimentos: in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados.

“Alimentos in natura, são aqueles que estão na sua forma original, como frutas, verduras, legumes e carnes frescas. Devem ser a base da alimentação. Quando se trata dos minimamente processados, são os que passaram por algum processo como descascamento e a secagem dos grãos e o empacotamento para facilitar o consumo sem alterar suas principais propriedades, como é o caso do feijão, café e arroz. Devem ser a base da alimentação. Os processados, são fabricados pela indústria com a adição de sal, açúcar ou outra substância de uso culinário, a alimentos in natura, para torná-los duráveis e mais agradáveis ao paladar. São derivados e reconhecidos como versões dos alimentos originais, como frutas em calda, carne secas, queijos, leite e pães. Esses alimentos devem ser consumidos em pequenas quantidades no dia a dia. Alimentos ultraprocessados, são formulações industriais, em geral, com pouco ou nenhum alimento inteiro. Esse tipo de alimento sempre contém aditivos, como as salsichas, biscoitos e geleias. Têm a composição nutricional desbalanceada, rica em açúcar, gorduras, possui alto teor de sódio e conservantes, por esse motivo devem ser evitados”, explica Maria.

Fonte: Grupo Unis