Cursos de Fisioterapia, Biomedicina e Enfermagem recebem professora da Unifal para aula prática de anatomia

Na última segunda-feira (19), o Centro Universitário do Sul de Minas recebeu a Profa. Alessandra Esteves da Universidade Federal de Alfenas (Unifal-MG), à convite da Profa. Fernanda Yamane, para ministrar uma aula de anatomia com peças cadavéricas, para os alunos de graduação dos cursos de Fisioterapia, Biomedicina e Enfermagem.

A anatomia humana é uma disciplina que contribui para o desenvolvimento de habilidades e competências dos estudantes de Fisioterapia, Biomedicina e Enfermagem para o cuidado em saúde, pois, permite a construção do conhecimento sobre a forma e a localização das estruturas do corpo humano correlacionando-as com suas funções, e coopera com a aquisição de competências para as intervenções na área da saúde.

Ademais, em se tratando do uso do cadáver, o estudante e o professor podem desenvolver princípios como a humanização e ética pois, “o cadáver é o primeiro paciente com quem o aluno se depara”.

