Curso de Enfermagem do Unis utiliza laboratório de simulação

Os simuladores de pacientes são uma ferramenta que pode ser usada para verificação em ambientes de treinamento, fundamentais para ampliar e aplicar o conhecimento dos alunos.

Foto: Grupo Unis

Fazer o exame físico de um paciente envolve observação, palpação, ausculta e outras técnicas para examinar o corpo do paciente. Para tanto, o profissional de saúde pode avaliar diferentes aspectos do paciente, como os sinais vitais (temperatura, pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória), também o estado geral.

De acordo com a professora do curso de Enfermagem do Grupo Unis, Graziela Junqueira, alunos do 1º e 2º períodos tiveram a oportunidade de simular os dados vitais e de exame físico no laboratório de simulação. Confira, a seguir algumas fotos da atividade realizada.

Fonte: Grupo Unis