Curso de Costura Industrial promovido pela prefeitura de Varginha tem início

O prefeito de Varginha, Vérdi Melo, juntamente com seu vice, Leonardo Ciacci, esteve presente na manhã desta segunda-feira (07), no prédio do Senai, na Avenida Benjamim Constant, na aula inaugural do curso de Costura Industrial promovido pela Prefeitura de Varginha.

O curso é resultado do projeto de lei nº 6.895/2021, que concede beneficio público a empresa Tecnotextil, uma das indústrias que assinaram em setembro de 2021, o protocolo de intenções com o município para instalação de empresas na cidade.

“Nosso objetivo é capacitar mão de obra qualificada para atuar no seguimento de costura industrial”, disse o prefeito Vérdi Melo. O curso está sendo ministrado pelo SENAI/FIEMG e beneficiará 60 pessoas.

Além de dar boas vindas aos alunos de Costura Industrial, o Prefeito Vérdi teve uma calorosa recepção dos alunos do SENAI. “Fomos muito bem recebidos pela direção do Senai e pelos alunos da escola que demonstraram seu carinho comigo. Fiquei emocionado e muito feliz.

A empresa Sewtech Indústria e Comércio Ltda, pertence ao grupo Tecnotextil e é uma indústria textil do ramo esportivo e é fornecedora de grandes marcas esportivas.

Acompanharam o prefeito, Cinthia Silva, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a presidente da Câmara, vereadora Zilda Silva e os vereadores Carlinhos da Padaria e Dudu Ottoni.

Fonte e foto: Ascom Prefeitura de Varginha