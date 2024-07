Cursinho Preparatório para o Enem da UNIFAL está com inscrições abertas em Varginha

Alunos dos cursinhos têm modalidade especial de ingresso nos cursos da UNIFAL-MG e as vagas são destinadas aos estudantes e formados nas escolas públicas

Foto: UNIFAL-MG

Os estudantes de escolas públicas podem se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na UNIFAL-MG, por meio do Cursinho Preparatório para o Enem, de forma totalmente gratuita. As inscrições estão abertas para o cursinho Aprendendo a Aprender, em Varginha. As informações, requisitos e formulários de inscrição estão disponíveis na página: Cursinho Pré-Enem.

Além dos estudantes do 3º ano do Ensino Médio, o cursinho da UNIFAL-MG atende pessoas já formadas. O requisito básico é ter estudado em escolas públicas.

Em Varginha, são oferecidas 35 vagas para estudantes do 3º do Ensino Médio e 25 para já formados. As aulas iniciam no dia 19 de agosto, no campus da UNIFAL-MG. As inscrições estão abertas até o dia 8 de agosto.

As aulas do cursinho da UNIFAL-MG são presenciais e ministradas por discentes dos cursos de graduação orientados por professores da Universidade. O conteúdo é dividido por área do conhecimento de acordo com a matriz do Enem.

Alunos do cursinho têm modalidade especial de ingresso na UNIFAL-MG

Estudantes do cursinho da UNIFAL-MG tem uma modalidade especial de ingresso em cursos de graduação da Universidade, no processo seletivo de vagas remanescentes. Para isso, é necessário ter concluído o Ensino Médio e ter sido aluno do cursinho em períodos anteriores ao ingresso.

Sobre o Curso Preparatório para o ENEM

O Curso Preparatório para o ENEM é um programa de extensão universitária da UNIFAL-MG, sem cobrança de mensalidade, e busca promover ações educativas, junto a jovens e adultos, para aumentar as chances de acesso ao Ensino Superior. Atualmente o Programa atende cerca de 690 estudantes por ano, conta com 36 bolsistas de Extensão e com 9 professores coordenadores das ações.

O programa é coordenado pela professora Andréa Cardoso e pelo professor José Carlos de Souza Júnior, ambos do Departamento de Matemática do Instituto de Ciências Exatas (ICEX). Em Alfenas, o cursinho é coordenado pelo professor Elias Ribeiro da Silva, do Instituto de Ciências Humanas e Letras (ICHL), em Poços de Caldas pelo professor Rodrigo Corrêa Basso, do Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT), e em Varginha por Dimitri Augusto da Cunha Toledo, docente do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA).

Informações gerais sobre o Curso Preparatório para o ENEM podem ser obtidas pelo e-mail: cursopreparatorioenemunifal@gmail.com.

Varginha: cursinho Aprendendo a Aprender no Instagram.

Inscrições: https://bit.ly/3Smy9uQ

Fonte: UNIFAL-MG