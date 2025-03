Crianças do CEMEI Hortência Corina já retomam as aulas em novo local

A direção do Cemei Hortência Ferreira Corina, ao chegar no estabelecimento na última semana, percebeu que o prédio apresentava trincas e algumas rachaduras na estrutura.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que as crianças matriculadas no Maternal IIII do CEMEI Hortência Corina Ferreira já foram transferidos para novo endereço, à Rua Marcelino Rezende, 72, Parque Catanduvas, prédio do Rotary, onde já iniciaram suas atividades escolares na presente data.

Na última semana, a direção do CEMEI Hortência Ferreira Corina, localizado na Rua Professora Helena Reis, no centro, ao chegar no estabelecimento no início da manhã, percebeu que o prédio apresentava trincas e algumas rachaduras na estrutura.

No que tange às turmas da Pré-escola, informamos que a SEDUC, juntamente à equipe do CEMEI, encontram-se em fase final de preparação e organização dos espaços, a fim de garantir um ambiente acolhedor e propício ao aprendizado para nossas crianças .

Os estudantes retornarão na quinta-feira, dia 13/03 em Novo Endereço: Rua Turmalina, Vila Bueno, prédio da Faceca.

Agradecemos a compreensão e a colaboração de todos, reiterando o compromisso da Prefeitura de Varginha com a oferta de uma educação infantil de qualidade.

Fonte: Prefeitura de Varginha