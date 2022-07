Crianças de 3 à 5 anos começam a ser vacinadas contra a Covid-19 em Varginha

Público infantil a partir dos 5 anos de idade, deverá ser vacinado com a Pfizer.

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

Considerando a aprovação pela Anvisa da vacina Coronavac para o público infantil de 3 a 5 anos de idade e atualmente, bem como as quantidades limitadas dos estoques deste imunobiológico, a Prefeitura de Varginha, através da superintendência de combate à COVID-19, comunicou nesta quarta-feira (20), o início da vacinação das crianças, de modo escalonado e gradual.

Conforme a administração municipal, as imunizações acontecerão por faixas etárias de 4 e depois 3 anos de idade. Neste momento, as crianças a partir de 5 anos de idade, deverão ser vacinadas com a vacina Pfizer, nos esquemas já recomendados.

A vacinação contra COVID-19 desse grupo prioritário, acontece na Central Municipal de Vacinas, na UBS Sion e na UBS Imaculada.

Vale ressaltar que a vacinação ocorrerá enquanto durarem os estoques, até que novas remessas sejam recebidas.