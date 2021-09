Covid-19: Varginha comunica início de vacinação em jovens de 12 a 17 anos sem comorbidades

Segundo a administração municipal, nesta quarta-feira (29), será iniciada a imunização deste público.

A Prefeitura de Varginha anunciou, nesta terça-feira (28), o início da vacinação em adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades. Segundo a administração municipal, nesta quarta-feira (29), será iniciada a imunização deste público. Ainda conforme a prefeitura, nos últimos dias, a cidade ultrapassou a marca de 150.000 mil vacinas aplicadas.

“Cabe ressaltar que é de fundamental importância que a vacina seja disponibilizada para esse público, mais ainda que haja o favorecimento por parte das famílias ao motivarem seus filhos e adolescentes à adesão nessa campanha de vacinação”, diz o superintendente Especial de Enfrentamento à Covid-19, Luiz Carlos Coelho.

Segundo Coelho, as vacinas são comprovadamente seguras e vêm sendo de impacto positivo real na melhora do cenário epidemiológico.

“É com grande satisfação que anunciamos o início da vacinação dos jovens de 17 anos na nossa cidade. Ao completarmos 18 meses de pandemia, de muito trabalho e dedicação, chegamos na reta final com a certeza do dever cumprido. Gratidão por todos que estiveram do nosso lado, trabalhando incansavelmente dia e noite no enfrentamento de um inimigo invisível. Que Deus continue nos iluminando” – disse o prefeito de Varginha, Vérdi Melo.