Covid-19: Varginha registra 314 novos casos e três mortes

Redação CSul/Foto: Reprodução Flickr

A cidade de Varginha registrou, nesta terça-feira (25), 314 novos casos de coronavírus no município. De acordo com o boletim epidemiológico, as confirmações são de 131 homens e 183 mulheres. Há, ainda, segundo o boletim, três novas mortes confirmadas. A prefeitura não divulgou detalhes dos óbitos. Com isso, Varginha chegou a 361 casos de morte em virtude da doença.

O número de pessoas internadas pela doença também tem aumentado. No total, 31 pessoas estão internadas, sendo 23 na enfermaria e oito no CTI.

Varginha tem, até o último boletim, 23.013 casos confirmados de Covid-19, destes 21.302 já se recuperaram da doença.