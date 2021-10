Covid-19: Varginha antecipa segunda dose da AstraZeneca

De acordo com a administração municipal, as pessoas que foram imunizadas com a vacina, poderão receber a 2ª dose após 60 dias. Anteriormente, o intervalo era de 90 dias.

Redação CSul/Foto: Divulgação

A Prefeitura de Varginha divulgou, nesta segunda-feira (25), que irá antecipar a dose vacina AstraZeneca contra a Covid-19. De acordo com a administração municipal, as pessoas que foram imunizadas com a vacina, poderão receber a 2ª dose após 60 dias. Anteriormente, o intervalo era de 90 dias. Varginha é a primeira das 10 maiores cidade a antecipar a aplicação do imunizante.

De acordo com o boletim semanal, nos próximos dias poderão se vacinar pessoas com mais de 18 anos, que que já tenham completado 60 dias da primeira dose. A vacinação para este público vai acontecer nas UBSs Mont Serrat, Imaculada, Sion, Jardim Colonial e a Policlínica Central.

Veja o cronograma: