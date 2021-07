Covid-19: profissionais de setores industrias começam ser vacinados neste sábado

Segundo a prefeitura, as primeiras doses serão aplicadas em pessoas que tenham 45 anos ou mais.

Redação CSul/Foto: Arquivo/Blog do Madeira

Os profissionais que atuam nos setores industriais de Varginha começarão a receber a vacina contra a Covid-19 neste sábado (10). Segundo a prefeitura, as primeiras doses serão aplicadas em pessoas que tenham 45 anos ou mais.

Ainda conforme a prefeitura, para receber a vacina, os profissionais precisarão estar com identidade; CPF; cartão do SUS; comprovante de residência e declaração assinada pela empresa – que pode ser retirada no site da prefeitura-. Além disso, é necessário realizar o pré-cadastro.

Segundo a administração municipal, a vacinação será aplicada de acordo com a quantidade de vacinas disponíveis. O cronograma com o público-alvo será divulgado diariamente. O processo de imunização segue de segunda à sexta, das 15h às 20h e aos sábados, das 7h30 às 16h, em Unidades Básicas de Saúde voltadas à pandemia ou no formato drive-thru, no alto da Vila Paiva.