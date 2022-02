Corpo de transexual é localizado no Lagamar

De acordo com agentes funerários, o corpo retirado da represa estava vestido com calça camuflada, blusa preta e tênis preto, a mesma descrição da roupa usada pela vítima no dia do desaparecimento.

O Corpo de Bombeiros resgatou, no Lago de Furnas, na região do Lagamar, em Varginha, o corpo da jovem Nicole, que estava desaparecida há pouco mais de uma semana. De acordo com agentes funerários, o corpo retirado da represa estava vestido com calça camuflada, blusa preta e tênis preto, a mesma descrição da roupa usada por Nicole no dia do desaparecimento.

A jovem, de 19 anos é transexual, o nome verdadeiro é Nicolas Oliveira. A vítima teria saído de casa no último dia 29 de janeiro, sendo vista pela última vez na região da Ponte dos Buenos, em Elói Mendes, cidade onde morava.

O corpo foi encaminhado à funerária.

