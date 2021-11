Corpo de empresário desaparecido em Varginha é localizado carbonizado em Machado

Corpo da vítima foi localizado carbonizado dentro de um automóvel, próximo à cidade de Machado, que fica a cerca de 70 quilômetros de Varginha.

A Polícia Civil de Minas Gerais localizou, nesta segunda-feira (8), o corpo de um homem, de 48 anos, que estava desaparecido desde o dia 27 de outubro, em Varginha. O suspeito do crime, de 51 anos, foi preso nesse domingo (7) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após representação da polícia.

Posteriormente ao cumprimento da prisão temporária do investigado, e com novas informações de testemunhas, o corpo da vítima foi localizado carbonizado dentro de um automóvel, próximo à cidade de Machado, que fica a cerca de 70 quilômetros de Varginha.

As investigações tiveram início quando a esposa da vítima compareceu à delegacia relatando o desaparecimento tanto do marido quanto do investigado, o que levantou suspeitas pela Polícia Civil.

Levantamentos

Por meio da análise de câmeras de segurança, a Polícia Ciivl montou o trajeto que o suspeito teria percorrido com a vítima. As imagens mostraram o homem indo com o empresário em carros diferentes até a casa da companheira dele. Em pouco tempo, o investigado saiu da residência e colocou o carro de ré para possivelmente colocar o corpo da vítima na traseira do veículo. Logo depois, o homem não foi mais visto.

A perícia técnica compareceu ao local do crime e, por mais que a cena já tivesse sido limpada pelo suspeito, exames constataram grande quantidade de vestígios de sangue no imóvel. A PCMG então representou pela prisão temporária do suspeito, que ficou foragido até domingo, quando foi detido pela PRF próximo a Ipatinga, Vale do Aço.

Fonte e foto: Ascom Polícia Civil