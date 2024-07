Corpo de Bombeiros de Varginha combate incêndio em mata no Centenário

O Corpo de Bombeiros foi acionado três vezes no mesmo local e na mesma data.

Foto: CSul

No último sábado (13/07), o Corpo de Bombeiros de Varginha foi acionado para combate a um incêndio em vegetação, no bairro Centenário. Na chegada da guarnição foi verificado que o incêndio ocorria em uma pequena mata próximo ao posto de saúde do bairro.

A vegetação próxima a rua já havia sido consumida pelas chamas. Havia um grande braseiro no fundo de uma grota, local sem acesso para a guarnição. Foram utilizados aproximadamente 3000 litros de água para extinguir e resfriar o local. Havia também muito lixo, galhos e troncos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado três vezes no mesmo local e na mesma data. Devido a focos distintos houve a suspeita de incêndio criminoso.

Fonte: Corpo de Bombeiros