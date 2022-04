Corpo de Bombeiros apresenta treinamento de cães de resgate para alunos de Medicina Veterinária

Alunos do primeiro período do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário do Sul de Minas receberam a visita dos cães de resgate.

No dia 18 de abril, os alunos do primeiro período do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário do Sul de Minas receberam a visita dos cães de resgate do Corpo de Bombeiros de Varginha.

O SGT. Shirley e o CB. Charles, membros da corporação, foram convidados pela aluna Andrea Silveira, que também é adestradora de cães, para realizarem uma demonstração do treinamento dos cães durante as atividades da unidade curricular de Introdução à Medicina Veterinária, Deontologia e Ciências do Comportamento e Bem Estar Animal, ministradas pelo Prof. Me. Sávio Tadeu Almeida Júnior.

Os cães do Corpo de Bombeiros de Estado de Minas Gerais são animais treinados principalmente para o resgate de pessoas em situações de risco, um trabalho importantíssimo em prol da sociedade. Alguns dos animais do batalhão inclusive participaram do resgate de pessoas nas tragédias de Brumadinho e Petrópolis.

O curso de Medicina Veterinária do Grupo Unis agradece o Corpo de Bombeiros pelo trabalho, pela atenção com nossos alunos e por todo serviço prestado à comunidade.

Foto e fonte: Grupo Unis.