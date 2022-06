Coronavírus: Doses de reforço em pessoas de 50 anos começaram a ser aplicadas

Atuantes na área da saúde também deverão ser imunizados.

Redação CSul / Foto: Flickr

Teve início no último sábado (4), as aplicações das doses de reforço contra a Covid-19 para pessoas de 50 anos ou mais e profissionais de saúde, em Varginha. Na ocasião a administração municipal aproveitou a oportunidade para destacar a importância de se imunizar com todas as doses da vacina.

As doses deverão aplicadas quatro meses após a última dose do esquema vacinal independente do imunizante aplicado.

A prefeitura ainda destaca que, é importante manter as práticas de higiene para prevenir a contaminação pelo vírus, além de recomendar o distanciamento social e o uso de máscara.

*Com informações Prefeitura de Varginha