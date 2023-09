Corinto Center Park realiza ação social, em Varginha

Até a próxima quarta-feira (6/9), para quem doar dois quilos de alimento não perecíveis ou dois litros de leite, o passaporte da alegria sai a R$ 20,00.

Sucesso de público no Via Café Shopping Center, o Corinto Center Parque está em sua última semana de atividades em Varginha. Por isso, com o objetivo de promover o bem-estar de pessoas em situação de vulnerabilidade da cidade, o parque promove uma ação social. Até a próxima quarta-feira (6/9), para quem doar dois quilos de alimento não perecíveis ou dois litros de leite, o passaporte da alegria sai a R$ 20,00. Os donativos devem ser entregues na bilheteria do parque.

Corinto Center Parque

Pelo segundo ano consecutivo, o Via Café Shopping Center trouxe para o Sul de Minas o Corinto Center Park, um parque de diversões moderno com brinquedos voltados para pessoas de todas as idades. Além das atrações tradicionais, como Autopista, Barco Viking, Cama elástica gigante, Carrossel, Crazy Dance, Dumbo, Mega Disko, Roda Gigante, Tobogã, American Show e Super Kamikaze, a atração possui também jogos de habilidade e área destinada aos brinquedos infantis. O parque ficará montado no empreendimento até domingo, dia 10 de setembro e funciona de segunda à sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h.

