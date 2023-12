Coordenadora do Mestrado do Unis participa do Seminário de Meio-Termo da CAPES em Brasília

Relatórios são elaborados pelas coordenações de área de avaliação e divulgados nas páginas de cada área, no site da CAPES.

Foto: Grupo Unis

Entre os meses de outubro e novembro, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) organizou o Seminário de Meio-Termo, em Brasília.

O encontro reuniu todos os coordenadores das 49 áreas de avaliação e representantes de programas de pós-graduação (PPG) para discutir o andamento do processo avaliativo referente ao quadriênio 2021-2024, além de aprimoramentos para o quadriênio 2025-2028. Na ocasião, o Grupo Unis esteve representado pela Profa. Dra. Gladis Camarini, Coordenadora do Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional da Instituição.

Os seminários de meio-termo acontecem no terceiro ano de cada ciclo da avaliação, abrindo um espaço de planejamento na condução dos processos avaliativos. Também cria oportunidades para compartilhamento de experiências e análise do desempenho dos PPG nos dois primeiros anos do quadriênio.

“Foi um momento de integração entre as coordenações dos programas da área, com muito aprendizado e conhecimento das assimetrias regionais que existem no país em relação à pós-graduação. O Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional ocupa uma posição relevante para a região, pois os resultados advindos das pesquisas desenvolvidas no programa estão contribuindo para o desenvolvimento da sociedade”, explicou a Profa. Gladis.

Após o encontro, relatórios são elaborados pelas coordenações de área de avaliação e divulgados nas páginas de cada área, no site da CAPES. Os documentos fornecem uma visão geral do desempenho dos PPG nos dois primeiros anos do ciclo avaliativo. Além das atividades desenvolvidas durante o seminário, cada relatório descreve o panorama da área a partir de análises de dados, diretrizes para a ficha de avaliação, orientações e recomendações aos programas de pós-graduação.

Fonte: Grupo Unis