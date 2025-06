CONTUR debate ações para impulsionar turismo em Varginha

Foram discutidas pautas relevantes como o calendário de eventos, propostas de valorização dos atrativos locais, qualificação profissional, e estratégias para fomentar o turismo regional.

Foto: Secretaria de Turismo de Varginha

Na tarde desta quarta-feira, 25 de junho, o Hotel TRYP by Wyndham Varginha sediou mais uma reunião do CONTUR – Conselho Municipal de Turismo. O encontro aconteceu no espaço Café Royal e reuniu conselheiros, representantes do setor turístico, autoridades e membros da sociedade civil, todos empenhados em fortalecer o turismo no município.

Durante a reunião, foram discutidas pautas relevantes como o calendário de eventos, propostas de valorização dos atrativos locais, qualificação profissional, e estratégias para fomentar o turismo regional. A colaboração entre o poder público e a iniciativa privada foi destacada como essencial para os avanços na área.

A secretária municipal de Turismo e Comércio, Rosana Carvalho, ressaltou a importância do CONTUR para o desenvolvimento da cidade: “O CONTUR é uma instância essencial de participação e construção coletiva. É aqui que ouvimos diferentes vozes do setor e alinhamos ações para transformar o turismo em uma verdadeira ferramenta de desenvolvimento econômico e social para Varginha.”

A escolha do Hotel TRYP by Wyndham como local do encontro reforça a valorização da rede hoteleira local e dos espaços que contribuem para o fomento ao turismo. O ambiente do Café Royal proporcionou conforto e estrutura para um encontro produtivo.

O CONTUR segue atuando como um importante espaço de diálogo e formulação de políticas públicas voltadas à promoção do turismo sustentável e ao fortalecimento da identidade cultural e econômica de Varginha.

Fonte: Secretaria de Turismo de Varginha