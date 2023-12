Consumidores de Varginha estão dispostos a investir em presentes mais caros neste Natal, revela pesquisa da ACIV

O levantamento contou com a participação de 1.155 consumidores

Foto: ACIV

Uma pesquisa realizada pela Associação Comercial de Varginha (ACIV) entre os dias 4 e 14 de dezembro revelou que os consumidores da cidade estão mais propensos a gastar com presentes mais caros neste Natal. O levantamento, que contou com a participação de 1.155 consumidores, tem como objetivo fornecer informações valiosas aos comerciantes para auxiliá-los na preparação para a temporada festiva.

“Essa pesquisa é de grande importância para o comerciante, pois, através desses números, ele ficará orientado, por exemplo, sobre o tipo de presentes e o valor que os consumidores pretendem gastar”, destacou o presidente da ACIV, Anderson de Souza Martins.

Dos entrevistados, 19% afirmaram que não planejam comprar presentes de Natal. Dentre os motivos citados, 35% mencionaram a intenção de economizar, 30% estão priorizando o pagamento de dívidas, 20% preferem adquirir presentes após o Natal, e 10% estão desempregados. Os restantes 5% optaram por não responder.

Para os 81% dos entrevistados que pretendem comprar presentes, a pesquisa indagou sobre a quantidade planejada. Os resultados mostraram que 35% comprarão mais de cinco presentes, 18% adquirirão quatro presentes, 16% optarão por três presentes, 13% comprarão cinco presentes, 12% escolherão dois presentes, enquanto 1% comprará apenas um presente. Além disso, 5% dos entrevistados ainda não decidiram quantos presentes comprarão.

Quanto aos destinatários dos presentes, a maioria indicou que os filhos(as) e enteados(as) são as principais prioridades, seguidos pelos cônjuges, pais e mães, irmãos(ãs), sobrinhos(as), a si mesmo(a), afilhados(as), netos(as) e, por último, amigos(as).

A pesquisa também questionou os planos para a celebração do Natal. A maioria, representando 62%, planeja celebrar em casa com a família, enquanto 16% optarão por celebrar na casa de familiares, 10% escolherão celebrar com amigos e familiares em casa, 2,5% celebrarão na casa de amigos, 2% viajarão e 4% não celebrarão a data. Por fim, 3,5% afirmaram que não celebram o Natal.

Em relação ao local de compra dos presentes, 55% dos entrevistados preferem comprar presencialmente no comércio local, 12% optam por compras online em grandes magazines como Americanas e Amazon, 7% escolhem o comércio local online (WhatsApp e Instagram), 6% preferem o shopping, e 3% optam por lojas de bairro. Um total de 17% ainda não decidiu onde realizará suas compras.

Quanto ao comportamento do consumidor, a pesquisa indagou sobre os critérios de escolha do local de compra. Cerca de 58% afirmaram que pesquisam tanto em lojas físicas quanto online e escolhem o lugar mais barato, 18% realizam pesquisas online, mas compram em lojas físicas, e 7% fazem pesquisas em lojas físicas, mas efetuam a compra online. Outros 17% afirmaram não ter tempo para pesquisar e compram onde encontram o melhor preço.

Para os consumidores que realizam compras online, a credibilidade e segurança do site ou aplicativo foram citadas como os fatores mais importantes, seguidos pelo prazo de entrega, valor do frete, formas de pagamento e cashback.

Já os consumidores que preferem compras presenciais destacaram o atendimento como o fator mais relevante na escolha do local de compra, seguido por segurança, variedade de produtos, formas de pagamento, estacionamento e sorteio de prêmios.

Quanto ao valor planejado para os presentes, 28% dos entrevistados pretendem gastar entre R$250,00 e R$500,00, 25% entre R$500,00 e R$1.000,00, 15% mais de R$1.000,00, 12% entre R$150,00 e R$200,00, 7% entre R$100,00 e R$150,00, 6% entre R$50,00 e R$100,00, 5% entre R$200,00 e R$250,00 e apenas 2% até R$50,00.

A maioria dos consumidores (40%) planeja utilizar cartão de crédito parcelado como forma de pagamento, seguido por PIX com 20%, cartão de débito com 17%, dinheiro com 10%, cartão de crédito à vista com 9%, e boleto ou carnê com 4%.

Quanto aos produtos mais escolhidos, roupas lideram a preferência, seguidas por calçados, brinquedos, cosméticos, chocolates, joias, alimentos, celulares, eletrodomésticos e produtos esportivos.

Ao serem questionados sobre a decoração de Natal em Varginha este ano, 36% dos entrevistados a consideraram muito boa, 35% excelente, 25% boa e 4% regular.

“Os números nos trouxeram informações muito claras. Os consumidores estão dispostos a gastar neste Natal com presentes mais caros e a forma de pagamento escolhida reforça essa informação”, ressaltou Anderson.

O presidente também destacou a satisfação dos consumidores com a decoração de Natal em Varginha este ano. “Pela primeira vez Varginha recebe uma decoração à sua altura, ouvimos vários elogios e também percebemos, andando pela rua, que a decoração de Natal ficou caprichada. Uma grande ajuda da prefeitura para o empresário, pois toda essa decoração atrai os consumidores para as ruas”, finalizou Anderson.

Fonte: ACIV