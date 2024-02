Conselho Deliberativo da Fundação Cultural de Varginha é empossado

Confira os membros que compõem o Conselho Deliberativo da Fundação Cultural

Foto: Fundação Cultural de Varginha

O vice-prefeito Leonardo Ciacci, representando o prefeito Vérdi Lúcio Melo, empossou na manhã desta quinta-feira (22/02) os novos membros do Conselho Deliberativo da Fundação Cultural.

De acordo com Leonardo Ciacci, “todos os conselhos são muito importantes para que a gestão possa ouvir as demandas da sociedade. Quero agradecer aos novos membros hoje empossados, que farão um trabalho voluntário considerado serviço público relevante, colaborando com o desenvolvimento cultural do nosso município”.

A posse foi prestigiada pelo diretor-superintendente da Fundação Cultural, Marquinho Benfica, pelo secretário municipal de Governo, Honorinho Ottoni, e pela gerente da Divisão de Comunicação e Marketing, Carla Beraldo.

A seguir, os membros que compõem o Conselho Deliberativo da Fundação Cultural:

Representantes do poder executivo

• Annabell Tavares Vilela de Souza (presidente) • Juliana de Paula Mendonça

Representante da Comunidade Artística e Cultural do Município

• Maria Bernadete Alegro da Ponte • Maria de Lurdes Silva

Representante da Academia Varginhense de Letras, Artes e Ciências

• Moacyr Valim Filho (vice-presidente)

Fonte: Fundação Cultural de Varginha