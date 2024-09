Conselho de Igualdade Racial de Varginha participa da Expofavela

Os conselheiros integraram a missão empresarial organizada pela CUFA Varginha, que contou com 30 empreendedores de bairros periféricos de Varginha e Três Corações.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

Os integrantes do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Varginha (Compir) participaram no último sábado (14/09) da segunda edição da Expofavela, considerado o maior evento de inovação e empreendedorismo de periferia do mundo.

Os conselheiros integraram a missão empresarial organizada pela CUFA Varginha com o apoio do Sebrae, que contou com 30 empreendedores de bairros periféricos de Varginha e Três Corações. A iniciativa foi realizada na sede do Sebrae Minas, em Belo Horizonte.

O Compir foi representado pelo presidente Everton Wilson Ribeiro e pelos conselheiros Laureana Ramos Gonçalves de Lima, Nathalia Marques, João Augusto de Oliveira Neto, Vânia Aparecida Silvério Nobre e Wender Reis Ramos.

Os participantes tiveram a oportunidade de fazer conexões com empreendedores da capital e de outros lugares do estado, participaram de palestras, workshops, exposições, rodadas de negócios, apresentações de startups, mentorias, debates, desfiles, e muitas outras iniciativas criadas por moradores de favela de Minas Gerias.

De acordo com Everton Wilson Ribeiro, “os objetivos do evento vão de encontro com as competências do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, sendo relevante a participação como conselheiro para fomentar as políticas públicas voltadas à área em Varginha”.

Varginha teve protagonismo no evento. Filipe Barbosa foi o mestre de cerimônia, Ton de Paula mediou o painel de abertura do evento sobre o impacto do Programa Rolê nas Gerais e Nathalia Marques participou de um painel com o tema Acessos que Transformam e Impactam o Futuro.

O evento contou com a presença de várias personalidades da área empresarial e artística como Dexter (Rapper, compositor e ator), FBC (Rapper e compositor), Hélio de La Peña (Ator e comediante), Henrique Portugal (Cantor/compositor) e Preto Zezé (Empresário, Presidente da CUFA Rio).

A iniciativa contou com o apoio da Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha