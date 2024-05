Conselho de Assessoria Social Especializado reúne entidades socioassistenciais de Varginha na Cidade Universitária

O CASE trabalha com reuniões periódicas envolvendo a presença de representantes do Grupo Unis e das entidades socioassistenciais de Varginha.

Foto: Grupo Unis

Na última quinta-feira (23/05), aconteceu mais uma reunião do Conselho de Assessoria Social Especializado (CASE), na Cidade Universitária do Unis, em Varginha.

O CASE foi criado em 2023, com o objetivo de assessorar, dentro de suas possibilidades, as entidades socioassistenciais de Varginha sobre legislações, recursos e outros temas sociais importantes. Desde a sua criação, o CASE desenvolveu diversas ações com as entidades assistidas, compartilhando conhecimento para empoderar gente e transformar realidades.

Na última reunião, estiveram presentes 13 entidades de Varginha, que puderam debater sobre a Lei do Marco Regulatório 13.019/2014, a Lei Geral de Proteção de Dados, o papel das Organizações da Sociedade Civil e a certificação CEBAS (Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social), em um momento rico de muita troca e conhecimento.

Sobre o CASE

O Conselho de Assessoria Social Especializado (CASE) busca aproximar a universidade da realidade social vivenciada pelas entidades, prestando assessoria, quando possível, com a finalidade de implantação de projetos, captação de recursos, soluções de problemas e conexões com os demais conselhos do Unis.

Fonte: Grupo Unis