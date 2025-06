Conselheiros Municipais de Educação são empossados em Varginha

Conselho Municipal de Educação de Varginha configura-se como um importante órgão consultivo das políticas públicas educacionais do município.

Foto: Prefeitura de Varginha

Nesta quinta-feira, dia 26 de junho, foram empossados pelo Prefeito de Varginha, Leonardo Ciacci, os Conselheiros Municipais de Educação de Varginha, para o biênio 2025-2027.

Instituído de forma pioneira no ano de 1989, no governo do então prefeito senhor Antônio Silva (atual vice), o Conselho Municipal de Educação de Varginha configura-se como um importante órgão consultivo das políticas públicas educacionais do município.

A Secretária Municipal de Educação, Juliana de Paula Mendonça, destacou em sua fala a importância do Conselho Municipal de Educação nas discussões das políticas públicas voltadas à da educação no município.

Presente na solenidade, o vice-prefeito Antônio Silva, também presente à solenidade, enfatizou a alegria de estar presente neste momento, lembrando que a educação sempre foi uma prioridade para a gestão municipal.

Após empossar os novos conselheiros, o prefeito Leonardo agradeceu a todos pela sua disponibilidade de se colocarem à disposição nesta função, buscando trabalhar em prol da melhoria da educação do município.

Fonte: Prefeitura de Varginha