Conheça o Complexo da Saúde do Unis em Varginha

No mês de setembro, o Grupo Unis inaugurou o Complexo de Saúde Dr. José da Frota Vasconcelos, na Cidade Universitária, em Varginha. O espaço já está sendo utilizado por alunos e professores de todos os cursos de saúde oferecidos pelo Unis, além de ser a estrutura principal para receber o futuro curso de Medicina, e também para atendimentos à comunidade. Vamos conhecer um pouco mais sobre os detalhes dessa estrutura inovadora?

Complexo da Saúde

Mais um dos importantes projetos do Unis para o desenvolvimento de Varginha e região na área da saúde, o Complexo de Saúde nasceu da vontade do Grupo de ampliar a estrutura física na Cidade Universitária dedicada à área da saúde, buscando agregá-la a um corpo docente engajado e matrizes curriculares cada vez mais atualizadas na área, envolvendo os cursos de graduação já oferecidos pelo Unis como Fisioterapia, Nutrição, Enfermagem, Biomedicina, Educação Física, Estética e Podologia.

O Complexo da Saúde é um espaço cuidadosamente preparado e equipado para o exercício das práticas de todos os cursos da área da saúde já oferecidos pelo Grupo Unis. Reúne uma estrutura inovadora, apta para atender também às exigências do aguardado curso de Medicina da nossa cidade, sendo usado por todos os nossos professores e alunos em todas as nossas aulas práticas e estágios. Além disso, esse espaço foi pensado também para receber a população para usufruir de serviços oferecidos pelos nossos cursos, como fisioterapia, atendimento nutricional, entre outros.

O espaço conta com uma área total de mais de 1700m e diversas salas, dentre monitoria, simulação, consultórios, que vão desenvolver as experiências práticas dos cursos da saúde do Unis.

Evoluindo a saúde da nossa região

O Unis tem trabalhado há mais de 20 anos no desenvolvimento da saúde de nossa comunidade, através da formação de centenas de profissionais ao longo dos anos, nas mais diversas áreas de atuação, que hoje trabalham pelo bem-estar da nossa gente com a mais alta excelência profissional. Com a estrutura do Complexo da Saúde, damos um passo à frente aprimorando as aulas práticas, colaborando de forma efetiva com a formação dos nossos futuros profissionais, e finalmente possibilitando a instalação do nosso tão aguardado curso de Medicina, que promete revolucionar a saúde em nossa região.

Dando sequência aos atendimentos realizados por alunos de saúde do Unis nas comunidades de Varginha e Região, o projeto Embaixadores do Cuidado foi ampliado com o novo Complexo de Saúde, que passa a receber a população local para receber atendimentos oferecidos pelos alunos e professores do Unis em áreas diversas da saúde, garantindo acessibilidade e qualidade de atendimento para toda a nossa gente.

Na região, o Unis conta com mais de 30 convênios assinados com as prefeituras e secretarias da saúde, e a intenção é combinar serviços com as secretarias, que possam ser atendidos por alunos e professores do Unis, utilizando da ampla estrutura do Complexo de Saúde, para evoluir cada vez mais a prática dos nossos futuros profissionais da área formados pelo Unis.

A chegada do curso de Medicina

Em breve, o Grupo Unis vai anunciar definitivamente a abertura do tão aguardado curso de Medicina para a nossa comunidade varginhense e para toda a região. Esse sonho para a nossa gente, vem sendo trabalhado com muito cuidado pela instituição e acompanhado de perto para que se torne realidade com a qualidade máxima que o Unis busca sempre oferecer.

A estrutura oferecida pelo Complexo da Saúde vem para trazer uma nova referência para a nossa gente sobre a qualidade dos serviços de saúde e para a formação profissional dos nossos médicos e profissionais da área. Acompanhados dos professores, pesquisadores e profissionais mais renomados da região, o curso de Medicina, e os cursos da saúde do Unis em geral, já estão se tornando grandes destaques para a evolução do atendimento e da qualidade de serviços de saúde oferecidos para toda a nossa região.

