Confira os resultados e próximos confrontos do Campeonato dos Veteranos

América x Fátima e Barcelona e Fim de Carreira são os jogos desta quarta

Foto: CSul

A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Esportes – Semel – informa a rodada desta terça-feira, 19, do campeonato dos Veteranos. A equipe do Juventus enfrentou o Momeg no campo da Semel e ficaram no empate em 1 a 1. O destaque do jogo foi Paulo Vítor, do Momeg. No estádio Sete de Setembro, o Veteranos Fátima venceu o Canaã por 3 a 2, destaque para o jogador Juliano, do Fátima.

Nesta quarta-feira, 20, acontecem mais duas partidas. Às 19h30 no campo da Semel, o América enfrenta o Fátima. No estádio Sete de Setembro, no mesmo horário, o duelo é entre Barcelona e Fim de Carreira.

Na quinta, 21, tem Sparta e Canaã na Semel às 19h30. O Santa Cruz enfrenta o Rio Verde também às 19h30, no Sete de Setembro. Anote na agenda e não perca nenhum jogo do seu time de coração!!

Fonte: Prefeitura de Varginha