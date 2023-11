Confira as vagas disponíves no Espaço Cidadania da Câmara de Varginha para esta semana

Interessados podem encaminhar o currículo para: identificando o nome da vaga no assunto do email.

A semana começa com novas oportunidades de trabalho. Em apenas uma empresa parceira do Espaço Cidadania temos 20 vagas para operador de empilhadeira, 20 vagas para conferente (sexo: masculino ou feminino) e 20 vagas para auxiliar de logística (sexo: masculino ou feminino). Confira abaixo todas as vagas disponíveis para esta semana.

Interessados podem encaminhar o currículo para: identificando o nome da vaga no assunto do email. Também pode encaminhar currículo pelo whatsapp (35) 3219-4757 ou se preferir pode entregar o currículo pessoalmente ou até mesmo fazer na hora, no Espaço Cidadania, que fica na Câmara de Varginha. Praça Governador Benedito Valadares, 11 – Centro

espacocidadania@varginha.mg.leg.br

20 vagas para Operador de Empilhadeira

20 vagas para Conferente

20 vagas para Auxiliar de Logística

30 de auxiliar de apoio

Oficial de Manutenção Predial

Técnico em Segurança do Trabalho

Auxiliar de Limpeza

Encarregada de Limpeza

Encarregado

Limpador

Auxiliar de cozinha

Estoquista

Caixa

Empacotador

Empregada Doméstica

Líder de Estoque

Cozinheiro

Vaga para 1º Emprego – Período da manhã

Operador de caixa

Auxiliar Técnico – Com experiência em instalação de câmeras, telefonia, rede elétrica, alarmes, automação residencial e industrial

Repositor – Ensino Médio

Atendente de Frios – Ensino Médio

Auxiliar de Açougue – Ensino Médio

Estoquista

Lavanderia – masculino

Recepção – feminino ou masculino

Auxiliar de Departamento Contábil – Superior em contabilidade

