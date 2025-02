Confira a programação do Banho da Dorotéia neste sábado

Neste ano, o evento será no novo espaço inaugurado pela Prefeitura, com bares, banheiros químicos e praça de alimentação para garantir mais conforto e segurança aos foliões.

Foto: Prefeitura de Varginha

Varginha, por meio da Secretaria de Turismo e Comércio, recebe neste sábado, dia 22 de fevereiro, o tradicional Banho da Doroteia 2025, que pela primeira vez, acontecerá no novo Centro de Eventos Mauro Brito, localizado no bairro Padre Vitor.

A entrada é gratuita e promete uma programação animada, com diversas atrações, baterias, desfile de blocos e o famoso banho de espuma, que promete refrescar o público presente. A estrutura moderna do novo espaço, inaugurado recentemente pela Prefeitura, oferece mais conforto e segurança aos foliões, com bares, banheiros químicos e praça de alimentação, além de reforçar a comodidade para quem participar da festa.

Confira a programação completa:

14h – Desafio 15 dias (Projeto SEMEL)

– Desafio 15 dias (Projeto SEMEL) 15h – Desfile dos blocos

– Desfile dos blocos 16h – Banho de espuma (para crianças)

– Banho de espuma (para crianças) 17h30 – Encerramento dos blocos

– Encerramento dos blocos 17h30 – DJ Garrydo

– DJ Garrydo 18h – Banda Zullubaba

– Banda Zullubaba 20h30 – DJ Retro Pulse

– DJ Retro Pulse 21h – Banho de espuma (para adultos)

– Banho de espuma (para adultos) 21h – Banda Cheiro de Amor

– Banda Cheiro de Amor 00h – Encerramento

A festa será acompanhada de medidas de segurança rigorosas para garantir o bem-estar de todos. A Polícia Militar reforçou o efetivo para o evento, e o acesso ao local será controlado com a instalação de barreiras de segurança. Além disso, a organização adotou a restrição de objetos proibidos, e as saídas de emergência foram claramente sinalizadas.

A entrada será liberada para cooler, latas e copos térmicos, mas está proibido o ingresso com garrafas de vidro. Para maior segurança, o evento será monitorado por câmeras, com imagens acompanhadas em tempo real pelas forças de segurança, garantindo a tranquilidade durante toda a festa.

O Banho da Doroteia 2025 promete ser uma grande festa para foliões de todas as idades, com muita música, diversão e, claro, o tradicional banho de espuma.

Redação CSul, com informações da Prefeitura de Varginha