Conexão Minas Saúde reúne mais de 300 gestores em Varginha

Prefeitos, gestores de saúde, representantes de hospitais, consórcios e conselhos de saúde, técnicos e servidores das Secretarias Municipais de Saúde formaram o público do evento, que ultrapassou 300 participantes.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A saúde pública de 50 municípios componentes da Macro Região Sul de Saúde foi brindada, no dia 07 de abril, no Theatro Capitólio, em Varginha, com o evento Conexão Minas Saúde. O evento, que acontece ao longo de todo o Estado, teve neste dia sua etapa regional voltada aos municípios abrangidos pela Superintendência Regional de Saúde de Varginha (SRS). Prefeitos, gestores de saúde, representantes de hospitais, consórcios e conselhos de saúde, técnicos e servidores das Secretarias Municipais de Saúde formaram o público do evento, que ultrapassou 300 participantes. O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde – Regional Varginha (COSEMS) foi parceiro na realização desta etapa.

Na mesa de abertura, o Superintendente Regional de Saúde (SRS) de Varginha, Luiz Paulo Riceputi Alcântara, destacou a satisfação em receber representantes do território em um evento pensado especialmente para eles. “Nos empenhamos muito para que esse evento tivesse a magnitude que o SUS merece. Que todos nós possamos aproveitar esse dia e sairmos daqui mais conectados, mais fortalecidos, e mais qualificados em prol da saúde da população que vive aqui na MacroSul”, reforçou.

Na ocasião, esteve presente para abordagem do cenário de arboviroses, especificamente febre amarela e dengue, o Subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SUBVS/SES-MG), Eduardo Campos Prosdócimi. Eduardo destacou as iniciativas inovadoras que o Estado tem adotado com vistas a uma estabilização e controle do cenário das arboviroses neste ano. “Podemos destacar ações como os vacimóveis, que são veículos equipados como uma sala de vacina, e que possuem o diferencial de chegar a lugares onde a cobertura vacinal ainda não é a ideal. Trabalhamos para que o cenário seja o mais positivo e que estas ações corroborem para um trabalho completo e eficaz ao longo do Estado”, frisou Eduardo.

Ao longo do evento, foram apresentadas de forma dinâmica as principais temáticas trabalhadas nas Coordenações da SRS, dando destaque a questões do dia a dia do gestor, prefeito e administradores de saúde, como as funções do ordenador de despesas, o fluxo de encaminhamento das redes de atenção à saúde, os recursos destinados às Vigilâncias, o funcionamento da Central de Regulação de leitos, dentre outros pontos que são atividades recorrentes na rotina das Secretarias Municipais de Saúde.

“Nosso evento tratou de reunir profissionais que trabalham pela saúde pública da região e que se interessam em aprimorar conhecimentos nesta área essencial. Buscamos, com isso, preparar um evento leve, acolhedor e recheado de conteúdo. Tivemos desde a recepção confortante da orquestra filarmônica de Varginha, à descontração das tiradas da dupla de humoristas Boca Mole e Queixada, e, por fim, uma riqueza de conteúdo que, com toda a certeza, irá subsidiar o trabalho destes atores que estão à frente da condução do SUS em nosso território”, destacou o Superintendente Luiz Paulo Riceputi.

Fonte: SES-MG