Concurso de fantasias é atração de Carnaval, no Via Café Garden Shopping 

Foto: Via Café Garden Shopping.

O Carnaval, a festa mais animada do país, será comemorado de 18 a 21 de fevereiro. Para celebrar a data, o Via Café Garden Shopping promoverá, na próxima semana, mais uma edição do seu tradicional concurso infantil de fantasias. A ação é gratuita e ocorrerá no domingo (19/02), a partir das 16h, no Espaço Folia, localizado no corredor de acesso à Praça de Alimentação.

O concurso de fantasias é destinado a crianças de até 12 anos e será dividido em duas categorias, de acordo com a idade dos participantes: 0 a 6 anos (feminino e masculino) e de 7 a 12 anos (feminino e masculino). Os concorrentes serão avaliados de acordo com os critérios fantasia, originalidade, criatividade na elaboração, acabamento e apresentação/ animação. Para participar, é necessária a realização de inscrição prévia no site do Sympla, até dia 16 de fevereiro. Os três primeiros lugares de cada categoria receberão troféus.

Concurso de fantasias pet

E neste ano, os bichinhos de estimação também poderão concorrer. O concurso de fantasias pet será realizado na segunda-feira, dia 20/02, a partir das 16h, no Espaço Folia. Poderão participar, cães fantasiados de pequeno e médio porte, seguindo os critérios do regulamento Pet Friendly adotado pelo Via Café Garden Shopping. Os três campeões serão julgados pela banca avaliadora de acordo os quesitos fantasia e harmonia de cores, originalidade e criatividade, apresentação e animação. Neste concurso, a presença do tutor do animalzinho é obrigatória, conforme o regulamento. As inscrições podem ser feitas até 16/02, no Sympla.

