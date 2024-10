Concurso da Fundação Cultural de Varginha vai premiar cartas e fotografias

Concurso Cultural Oneyda Alvarenga da Fundação Cultural é em parceria com o CEFET-MG Varginha

Foto: Fundação Cultural de Varginha

O projeto de extensão “Entre Cartas… Com Sua Comunidade”, do CEFET-MG Varginha, em parceria com Fundação Cultural, Biblioteca Pública Municipal e Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário, anuncia que estão abertas as inscrições para o Concurso Cultural Oneyda Alvarenga. As inscrições vão até o dia 23 de outubro.

Em 2024, em memória aos 40 anos de falecimento de Oneyda Alvarenga, grande musicista, etnóloga, folclorista, poetisa e ensaísta varginhense, o tema da edição é “Sob o Olhar de Oneyda Alvarenga: registro da cultura e do folclore local e regional”, visando a divulgar todo o legado de nossa artista e valorizar nossas manifestações culturais.

Os interessados poderão participar em duas categorias: carta e fotografia. Haverá premiações em dinheiro para 1º, 2º e 3º lugares em cada categoria, menções honrosas, kit com livros e certificados de participação, além do troféu Oneyda Alvarenga, elaborado pela equipe do Laboratório Maker do campus Varginha.

Informações categoria Carta

Por meio de uma carta, o que hoje teríamos a dizer a essa mulher cuja vida foi dedicada ao (re)conhecimento da cultura popular, valorizando-a como autêntica manifestação artística? Que palavras de reconhecimento, curiosidade, agradecimento, dúvida seriam a elas endereçadas? Após 40 anos de seu falecimento, muitas mudanças aconteceram, sendo positivas e/ou negativas: o que você diria à Oneyda sobre isso?

Link para inscrição na categoria carta: https://forms.gle/2eyhBMPe24j28WvY7

Formatação de envio: conferir edital.

Informações categoria Fotografia

Com registros fotográficos locais e/ou regionais de manifestações populares, em suas mais diversas expressões artísticas, o que há de mais forte e significativo no registro da nossa cultura? Vivemos no mundo da imagem, da vida instantânea e digital: o que podemos eternizar de nossa cultura por meio da fotografia?

Link para inscrição na categoria fotografia: https://forms.gle/yrfdGh2EwtJw56cE7

Formatação de envio: conferir edital.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha